「広島−巨人」（２８日、マツダスタジアム）広島打線が相手先発・田中将大を攻略した。初回は中村奨成と小園の安打で得点圏の好機をつくると、５番・末包が左越えの適時二塁打で先制に成功。逆転を許した直後の二回も先頭・坂倉が死球、菊池が右前打、佐々木が左前打で無死満塁の絶好機を迎えた。１死後に中村奨成のゴロを遊撃手・泉口がファンブル。その間に同点の走者が生還した。さらに次打者・ファビアンの初球が暴投