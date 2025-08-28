人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）物事が思い通りにいかない日。ゆとりを持ったプランを心掛けて。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）年上の人に注目。丁寧に接すれば思わぬ引き立てがありそう。10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）デキ