「にいがた2km」を中心に官民が一体となってビジネスを。新潟市の新たな魅力を生み出す事業がスタートします。新潟市が街づくりを進める「にいがた2km」と市内8区の魅力を磨き、新たなビジネスを生み出そうというプロジェクト「HEAT」。8月28日、キックオフミーティングが行われ、採択された5つの事業内容が説明されました。〈山田醸造山田弥一郎社長〉「県内の味噌が、にいがた2kmの圏内で楽しむことができる環境を