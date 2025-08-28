今月9日からの大雨災害で被災した人たちのために役立ててもらおうと日本たばこ産業＝JTの山口支社から下関市に寄付金50万円が贈られました。JT山口支社の松本充弘支社長らが下関市役所を訪れ、笹野修一総務部長に寄付金50万円の目録を手渡しました。下関市では今月9日から雨が降り始め、10日午後には線状降水帯が発生、24時間雨量が観測史上1位となる366・5ミリを記録しました。今回の大雨による人的被害はなかったものの、市内で