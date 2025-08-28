小千谷市に工場があるパワー半導体製造の『JSファンダリ』が破産したことを受けて、ハローワークが解雇された従業員を対象に合同企業説明会を開きました。 JSファンダリは7月、東京地裁に破産を申し立て、小千谷市の工場で働いていた従業員約540人を解雇しました。これを受けて、ハローワークは26日に小千谷市で合同企業説明会を開催し、市内に本社を置く製造業や建設業など40社が参加しました。