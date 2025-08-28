パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスの人質として拘束されているイスラエル人男性ガイ・ダラルさん（24）の父イランさん（58）ら家族が28日、東京都内の日本外国特派員協会で記者会見し「息子はアニメ好きで、日本旅行を夢見ていた。一日も早く帰ってきてほしい」と訴えた。ハマスは2023年10月7日、イスラエルを奇襲して多数を殺害、拉致した。イスラエルは直ちに報復攻撃を開始し、大規模戦闘になった。イランさんに