俳優の山本舞香が２８日、東京・原宿で行われた「ＣａｌｖｉｎＫｌｅｉｎＨａｒａｊｕｋｕＦｌａｇｓｈｉｐＧＲＡＮＤＯＰＥＮ」に出席した。白のタンクトップで極細ウエストを露出した大胆ファッションで登場した。「誰でも自分らしく着こなせるブランドだと思っている。自分らしく好きなようにコーディネートに取り入れられる」と同商品をアピールした。同所はアジア初の旗艦店ということにちなみ、初挑戦したい