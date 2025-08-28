上越市議会から辞職を求められていた上越市の中川幹太市長は、「残された任期において市長の職責を全うしたい」と続投を表明しました。 上越市議会の全員協議会に姿を見せた上越市の中川市長。中川市長は7月に兵庫県三田市のコメが「まずい」などと発言し、三田市から抗議を受けていました。上越市議会は、「市のイメージを大きく損ねた責任は極めて重い」などとして辞職するよう文書で申し入れていました。 これに対