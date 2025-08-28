周防大島町出身のグラフィックデザイナー＝新村則人さんの作品を楽しめる企画展が柳井市で開かれています。柳井市のみどりが丘図書館の開館1周年を記念して始まった「グラフィックデザイナー新村則人の世界」。新村さんは周防大島町の浮島出身で、これまでに無印良品や資生堂など数多くのポスターや製品のパッケージなどのデザインをしています。今回、200点を超える作品が図書館内各所に展示されていて、