俳優の三吉彩花が２８日、東京・原宿で行われた「ＣａｌｖｉｎＫｌｅｉｎＨａｒａｊｕｋｕＦｌａｇｓｈｉｐＧＲＡＮＤＯＰＥＮ」に出席した。三吉は、ブレザーとショートパンツで脚も胸元も透ける驚きのコーディネートで登場。「非常に洗練されているデザイン。パリに毎年訪れるけど、パリのＣａｌｖｉｎＫｌｅｉｎと似ている」といい、「私の大好きなオールブラックでまとめてみた。シンプルなデザインですけど、