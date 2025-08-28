８月２９日（金）の近畿地方は、多くの所で３５℃以上の“猛烈残暑”。週末にかけて、さらに暑さが強まるおそれがあります。近畿地方は、太平洋高気圧に引き続き覆われるでしょう。強い日ざしが照りつけ、厳しい暑さが続く見通しです。午後の夕立も山地や山沿いの地域に限られそうです。街なかでは気温を下げるにわか雨もあまり見込めないでしょう。朝の最低気温は２４〜２８℃くらいの所が多い見込みです。夜はだんだんと秋