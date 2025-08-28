物価高などを背景に、県内の医療機関の多くが経営状況を不安視していることが県医師会の調査で分かりました。医師会や、医療機関の従業員でつくる労働団体は、診療報酬の引き上げなどを訴えています。（県医師会・加藤智栄会長）「今のままだと、ある日突然地域の病院や診療所がなくなってしまうかもしれない、危機的な状況」「医療機関の経営危機」と題し、県医師会が記者会見を開きました。ことし6月以降、県内の医療機関を対象