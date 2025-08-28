◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２８日・バンテリンドーム）２年ぶりの白星をかけて今季初登板した中日の先発・仲地礼亜投手が、危険球退場となった。２―１の３回２死一、二塁。北村恵への２球目が左側頭部に直撃した。ヘルメットが飛ばされ、北村恵はその場に倒れ込んだ。自ら起き上がったが、そのまま交代した。危険球退場を命じられた仲地は帽子を取って、何度も頭を下げながら、ベンチに下がった。ドラフト２位