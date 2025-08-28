NTTドコモは28日、キャッシュレス決済サービス「d払い」で、全国の自治体や商店街で9月に実施されるエリアキャンペーンを発表した。 9月に開始されるのは、東京都板橋区、島しょ部、愛知県名古屋市、熊本県熊本市で実施される。 東京都板橋区（ハッピーロード大山商店街） 9月1日～30日の期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。特典は、1等