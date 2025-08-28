東京電力は、早期の再稼働を断念した柏崎刈羽原発7号機から核燃料を取り出すと発表しました。 東京電力は柏崎刈羽原発について、7号機の再稼働を優先する方針で準備を進めてきましたが、テロ対策施設の完成が10月の設置期限までに間に合わず早期の再稼働を断念。28日の会見で稲垣武之所長は、7号機に装填した872体の核燃料を取り出し、原子炉本体の試験使用を中止すると発表しました。 今後は、テロ対策施設の設置期限が2029年