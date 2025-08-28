子育て中の主人公・かおりは、幼馴染で親友のまゆみが占いに依存していく姿に心を痛めていました。最初は雑誌の占いを気にする程度だったまゆみでしたが、やがて占いの言葉を人生の羅針盤とし、仕事や人間関係など重要な決断までも委ねるようになります。親友を心配する気持ちと、理解できない価値観との間で揺れ動くかおり。さらに理解不能なできごとが起き、心が大きくざわつきます。『占いに依存しすぎた友人』第3話をごらんく