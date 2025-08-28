２７日、中国石油遼陽石化公司の工場敷地の一角。（遼陽＝新華社記者／楊珏）【新華社遼陽8月28日】中国遼寧省遼陽市にある中国石油遼陽石化公司の工場敷地を歩くと、緑地帯が巡らされ、道端に木立や芝生が広がっており、庭園に足を踏み入れたように感じられる。遠くの工場棟群がなければ、大規模な石油化学企業の工場とは思えない。歴史ある石油化学企業は、具体的な行動によってグリーン（環境配慮型）発展の新たな章に