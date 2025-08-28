◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２８日・横浜）ＤｅＮＡのタイラー・オースティン内野手が「４番・一塁」でスタメン出場。２―２の同点で迎えた４回先頭の第２打席、阪神先発左腕の伊原の直球を流し打って、右翼席に６号勝ち越しソロをたたき込んだ。１１日のヤクルト戦（神宮）以来のアーチ。「スーパードゥーパーウインド！（すごく良い風に乗ってくれた！）」と右翼方向に吹いた本拠の風に感謝した。