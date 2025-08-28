女性が活躍できる職場づくりや子育てサポートに積極的に取り組んだとして山口県内の企業が国の認定を受けました。山口市の山口労働局で行われた認定通知書交付式には、県内8つの企業が参加しました。女性が活躍できる職場づくりに取り組み、女性労働者や女性管理職の割合が基準を満たすなどした「えるぼし」企業に認定されたのが4社。仕事と育児の両立を支援し、育児休業取得率が基準を満たすなどした「くるみん」企業に認定