大和市役所（資料写真）神奈川県大和市がかつてない財政危機にひんしている。市側が２８日、市議会に提出した２０２４年度一般会計決算で経常収支比率が１０１・５％となり、市政史上初めて１００％を超えて実質的な赤字に陥ったことが明らかになった。急激な物価高騰や人件費の上昇が主な要因だが、前市長時代に相次いで新設した大型公共施設の後年度負担も響いている。古谷田力市長は「抜本的、構造的な改革が必要」と述べ、中