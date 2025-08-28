山西省晋城市陽城県にあるエイルワードが住んでいた屋敷の一角。（８月１３日撮影、晋城＝新華社記者／王皓）【新華社晋城8月28日】中国山西省晋城市陽城県の東部に位置する東関村は古くから交通の要衝だった。英国人女性、グラディス・エイルワードは1930年10月、キリスト教の教えを広めるために同村を訪れ、宿泊施設「六福客桟」を開いた。以来10年間、孤児を引き取り難民を救済するなど善行を重ねた。80年以上を経た今も、