結婚して無事妊娠し幸せいっぱいのユウコ。そんなユウコの悩みは、夫のゲームへのハマりようでした。しかもどうやらそのゲームは、ただのゲームではないようで…？今回はユウコの元へ義母がやってきますが、果たして彼女は味方なのでしょうか？『夫がゲーム内結婚していた話』をごらんください。 夫が他の女とゲーム内結婚をしていた…その事実に打ちのめされるユウコの元へ、義母がやってきます