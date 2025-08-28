福岡県弁護士会の副会長の女性弁護士が、日本弁護士連合会から業務停止1か月の懲戒処分を受けました。福岡県弁護士会は28日、会見を開き、副会長の塗木麻美弁護士（52）が日本弁護士連合会から25日付で業務停止1か月の処分を受けたことを明らかにしました。県弁護士会によりますと、塗木弁護士は2019年、遺産分割調停の申し立てをしていないにもかかわらず、依頼者にウソの報告をしたほか、審判の内容を記した書類を依頼人に送付せ