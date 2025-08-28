ヨガスタジオで知られる「LAVAインターナショナル」が運営するエステサロンで、予約サイトに従業員が自ら高評価を投稿したり、高評価の投稿をすれば値引きすると客に呼びかけたりしていたことがわかりました。消費者庁表示対策課高橋佑美子 上席景品・表示調査官「投稿された星5つの表示について、ステマの疑いがあったというもの」消費者庁によりますと、「LAVAインターナショナル」が運営するエステサロンの一部の店舗で