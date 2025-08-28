「好みのタイプの女性だと思って後をつけた」という内容の供述をしていることが分かりました。谷本将志容疑者（35）は8月20日、兵庫・神戸市中央区のマンションで片山恵さん（24）をナイフで複数回刺して、殺害した疑いが持たれています。谷本容疑者は殺意を否認しています。捜査関係者へのその後の取材で、谷本容疑者が調べに対して、事件の2日前に路上で歩いている片山さんを見つけ、好みのタイプの女性だと思って後をつけたとい