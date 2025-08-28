第1日、8アンダーで首位の稲森佑貴＝芥屋GCSansan・KBCオーガスタ第1日（28日・福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）今季初優勝を狙う稲森佑貴が1イーグル、6バーディー、ボギーなしの64で首位発進した。1打差の2位に杉原大河がつけた。66で回った石川遼や生源寺龍憲ら6人が3位で並び、蝉川泰果ら7人が67の9位で続いた。前週優勝の小平智は72で76位、前回覇者の香妻陣一朗は73の97位と出遅れた。（賞金総額1億円、優勝2千万円、