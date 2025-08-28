盗品の解体などをするいわゆる“ヤード”とみられる場所で盗難車のプリウスを保管したとして、2人が逮捕されました。逮捕されたのは、つくば市の中古自動車販売業の会社代表でパキスタン国籍のイシティアーク・モハマド容疑者（61）と、この会社に勤める息子のカーン・ソフィアン容疑者（24）です。モハマド容疑者らは去年11月から今年6月にかけて、つくば市にある自分たちの会社の敷地内にプリウス1台を盗品と知りながら保管した