国際協力機構（ＪＩＣＡ）が国内４市をアフリカの「ホームタウン」に認定し、ＳＮＳ上で「移民受け入れ」などの誤情報が拡散した問題を巡る日本政府の対応について、松本尚外務政務官は２８日、「結果的に遅くなってしまったのは否めない」と述べ、遅れを認めた。外務省で記者団に語った。千葉県木更津市の「ホームタウン」に認定されたナイジェリアの政府は、日本政府が特別な査証を発給するといった誤った情報を公表していた