研究チームが水中ドローンで撮影した石川県輪島市沖の海底。白線の部分に段差があった＝7月（富山大提供）富山大と金沢大の研究チームは28日、能登半島地震の震源域である石川県輪島市沖の海底で、地震を引き起こした活断層の動きの痕跡とみられる計約5mの段差を水中カメラで撮影したと発表した。これまで周辺では、地震後にできたとみられる1m未満の段差が見つかっているが、今回は規模が大きく、チームは活断層そのものである