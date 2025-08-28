生活用品大手のアイリスオーヤマは、アイリスフーズが販売するパックご飯およそ20万食を自主回収すると発表しました。自主回収の対象は「低温製法米のおいしいごはん 国産米100パーセント」(180g)と「低温製法米のおいしいごはん 国産米100パーセント10食パック」で、あわせて20万1760食分にのぼります。客から「開封したら変色していた」との申し出があり、調査を進めたところ、ふたフィルムの溶着強度が不足していた可