オーストラリア大陸縦断レースでゴールする東海大のソーラーカー＝28日、南部アデレード（共同）【アデレード共同】オーストラリア大陸を南北に約3千キロ縦断するソーラーカーレース「ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ」で28日、東海大（神奈川県）が暫定集計の5位で南部アデレードにゴールした。工学院大（東京都）と大阪工業大（大阪市）、和歌山大（和歌山市）は29日朝に走行を再開し、完走を目指すとみられる。