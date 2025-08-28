中谷防衛相は28日、来日したイギリスのヒーリー国防相と防衛省で会談した。会談で中谷氏は、「最も緊密な安全保障上のパートナーとして、英国との防衛協力を一層強化したい」と伝え、ヒーリー氏も賛同した。イギリスの「プリンス・オブ・ウェールズ」空母打撃群が日本に寄港していることについて、中谷氏は、「日英両国間の防衛協力のさらなる進展を示すものだ」などと歓迎する意向を伝えた。さらに会談後、両氏は、英空母「プリン