BAGEL & BAGELから秋限定の新商品が登場♡ 鹿児島県産の紫いもを使った「紫いもとホワイトチョコレート」ベーグルは、ホクホク食感と上品な甘さが秋の訪れを感じさせます。また、淡路島産玉ねぎとフレッシュマッシュルームを使用した「シャンピニオンソースバーガー」は、クリーミーで濃厚な味わいが魅力。全国の店舗で期間限定販売され、秋のベーグルタイムを華