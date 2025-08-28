レゲエミュージシャンDOZAN11 aka三木道三と俳優窪塚洋介（46）が28日、大阪・心斎橋で行われたビジネスイベント「RISE KANSAI 2025」のトークセッションに登壇した。「響く言葉をどう発するか。進化するイノベイター流表現術」というテーマで行い、レゲエDeejayなどとしても活動経験のある窪塚は「結構子どものころから言葉が好きでした。この言葉の組み合わせめちゃくちゃ面白いなと感じたり。母が本が好きで、その影響はあり