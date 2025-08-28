俳優の風間俊介と齋藤潤が、9月30日(24:24〜)に放送される日本テレビ系ドラマ『217円の絵』でW出演を務めることが28日、発表された。風間俊介(左)と齋藤潤このドラマの脚本は、同局が18年ぶりに復活させたシナリオライターコンテストで1,040篇の応募作の中から最終選考で満場一致で選ばれた、神谷克麻さんの大賞受賞作。屁理屈ばかり唱える中年男性・御所明(風間)と、高校生・春文涼(齋藤)はコンビニバイトにいそしんでいた。自称