バンダイから8月25日、ふわふわフロッキー素材の「きぐるみ〜ず サンリオキャラクターズ」が登場。着ぐるみを着たキャラクターたちが、とってもキュートなんです!「きぐるみ〜ず サンリオキャラクターズ」なかよしなお友だちの着ぐるみを着たキャラクターたち、可愛すぎませんか⁉ 見ているだけで癒されます!しかも、着ぐるみはふわふわなフロッキー素材。ずーっと抱きしめていたくなっちゃう触り心地になっているのだとか。S