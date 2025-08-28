1960年（昭和35年）に誕生した懐かしのおきあがり人形「ポロンちゃん」が、「ポロンちゃん65周年記念ソフビ」として復活します。本商品は、「ポロンちゃん第二の人生プロジェクト」の第三弾として登場するもので、限定650個発売されます。65周年という節目に“ポロンちゃんの原点と未来”を象徴する存在として企画されました。ポロンちゃん 65周年記念ソフビ（限定版）記念ソフビは、ポロンちゃんが再び多くの人々に寄り添い、世代