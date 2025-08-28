◆男子ゴルフ「Sansan・KBCオーガスタ」第1日（28日・福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）、賞金総額1億円、優勝賞金2千万円、出場144選手＝アマ6、晴れ、気温31・0度、北西の風1・5メートルツアー未勝利の24歳、出利葉太一郎（福岡市出身）が首位と2打差の3位タイで好スタートした。1イーグル、6バーディー、2ボギーで6アンダーの66をマーク。7番（パー4）のイーグルは残り135ヤードからの第2打がカップに吸い込まれて「ラッ