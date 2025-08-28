初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレスVol.36―THE20thANNIVERSARY―20周年記念大会」（9月11日、後楽園ホール）の記者会見が28日、都内で行われた。会見冒頭で平井丈雅代表はパーキンソン病やメニエール病で闘病中の初代タイガーが出席予定だったが、急きょ欠席となったことを明かした。平井代表は「佐山総監、自宅の方で療養してまして、本日この会見に向かうために用意をしておりま