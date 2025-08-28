和歌山・白浜に位置する、まるで城のような贅沢な宿「ホテル川久」。館内は黄金の天井や紫禁城の瑠璃瓦の屋根、世界各地の美術品で彩られ、“泊まれる美術館”とも称される。全室オーシャンビューのスイートルームからは白浜の海を一望でき、窓辺で波の音を聞きながら非日常の時間が堪能。白浜温泉を源泉としたスパや露天風呂で身も心も癒やされ、館内には屋内プールやマッサージ施設も完備。食の楽しみも格別で、旬の食材