お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（50）が28日、自身のXを更新。半年に1度のすい臓がん検査を受けたことを報告した。27日に「はぁ、明日は半年に一度の膵臓癌検査かぁ何もありませんように…半年に1回祈るばかりですわ」と投稿していた河本。この日は「ようやく検査終了…あとは9月の結果待ち大丈夫。僕。」と報告した。河本は2010年、発熱や腹痛などの体調不良のため都内の病院に入院し、精密検査の結果、すい炎と診