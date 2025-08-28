28日(木)は、各地で晴れてカラっとした暑さになりました。最高気温は、新潟市中央区で30.1℃、長岡市で30.4℃など、30℃前後のところがほとんどでした。北よりの風が吹いていたので、カラッとした暑さになりました。 一方、29日(金)はムシ暑さが復活しそうです。 ◆29日(金)午前9時の予想天気図 本州付近は緩やかに高気圧に覆われるでしょう。県内は時おり雲が広がる程度で、おおむね晴れる見込みです。 また、29日(金)は