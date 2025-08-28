◇プロ野球セ・リーグ 中日-ヤクルト(28日、バンテリンドーム)今季初先発となった仲地礼亜投手が3回、頭部死球を与え危険球退場となりました。ファームで11試合の先発登板含む12試合に登板し、ウエスタン・リーグトップタイの8勝、防御率2.24をマークしていた仲地投手。初回には先制を許すも、直後にヒットなどで1点リードと逆転します。しかし3回、1アウトからヒットと四球でランナーをためると、ここで打席に迎えた北村恵吾選手