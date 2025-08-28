東京都台東区の路上で金の延べ棒（2億5千万円相当）を奪おうとして男性にけがを負わせたとして、警視庁捜査1課は28日、強盗傷害の疑いで、中国籍の住所不定、無職金一波容疑者（37）と住所、職業不詳鴨井俊容疑者（37）＝いずれも覚醒剤取締法違反罪で起訴＝を逮捕した。捜査1課によると、2人は黙秘している。男性は抵抗し、何も取られなかった。逮捕容疑は4月10日午前、台東区上野5丁目の路上で、60代男性に催涙スプレーのよ