愛知県日進市の理髪店に侵入し、現金が入った金庫を盗んだとして、45歳の無職の男が逮捕されました。警察によりますと、名古屋市瑞穂区に住む無職・宇野寿幸容疑者(45)は、先月21日に日進市内の理髪店に窓ガラスを割って侵入し、現金およそ3万7000円が入った金庫1台を盗んだ疑いが持たれています。この理髪店はチェーン展開している店舗で、宇野容疑者は中川区の店舗でも現金およそ94万円などが入った金庫を盗んだとし