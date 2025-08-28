神戸市で女性を殺害したとして逮捕された谷本将志容疑者（35）が、事件2日前の18日に「好みのタイプの女性だと思って後をつけた」という趣旨の供述をしていることが、捜査関係者への取材でわかりました。【映像】逮捕された容疑者「女性の勤務先近くで、女性が出てくるのを待ったり朝に出勤してくるのを見ていた」とも話しているということです。（ANNニュース）