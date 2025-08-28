平川動物公園や水族館など、鹿児島市の96施設の料金が今年10月から値上がりします。市外からの観光客が見込める施設では、市民より高い「市外料金」が設けられます。鹿児島市の下鶴市長は、28日の定例会見で鹿児島市の96の施設について、10月から値上げすることを正式に発表しました。物価の高騰で施設の維持費が増えていることなどが理由としています。また、平川動物公園や水族館、維新ふるさと館など市外から多くの利用が