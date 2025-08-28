羊の肉の新たな可能性が広がりそうです。ジンギスカンで有名な「松尾ジンギスカン」が、希少な羊の肉をふんだんに使ったフルコース料理のプランを新たに始めました。どんな料理なのでしょうか。前菜にオードブルなど一見フランス料理のようですが、実は羊の肉をふんだんに使ったフルコースです。その名も「MATSUO PREMIUM」！提供しているのは滝川市にある「松尾ジンギスカン」の本店です。料理の多くに使われて