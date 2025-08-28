新潟市では、保健所で保護されるネコが増えています。新潟市動物愛護センターでは里親を募集する一方、適正な飼育を呼びかけています。 新潟市の動物愛護センターでは、現在29匹のネコが保護されています。最近は不妊去勢手術を受けていない猫が無責任な餌やりで繁殖したケースが多く、2025年4月から8月28日までに170匹が保護されました。センターの担当者は繁殖を防ぐほか、病気の予防にもなるためネ