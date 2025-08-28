28日の日米合同委員会で、アメリカ海軍前畑弾薬庫について、移設先である針尾島での施設配置案に合意しました。 2011年の日米合意から14年、前畑弾薬庫の返還に向けた第一歩となります。 佐世保市にある「アメリカ海軍前畑弾薬庫」は、周辺に住宅地が広がっていて危険だとして、市が1971年から返還を求めていました。 日本とアメリカ両政府は、針尾弾薬庫に代替施設をつくるなどの条件で2011年、日本に返還することを